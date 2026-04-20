Arriva il primo Mondiale di Yamal: "Lo sogno da bambino, spero di vincerlo"

Il fantasista del Barcellona, Lamine Yamal, è stato premiato all'evento dei Premi Laureus e, dopo la premiazione, ha espresso la sua voglia di giocare il primo Mondiale in carriera. "Sono emozionatissimo. Fin da bambino ho sognato di partecipare a un Mondiale, di poter vedere mia madre sugli spalti, di rappresentare la Nazionale... questi due mesi sembreranno troppo brevi e ovviamente spero che ne usciremo campioni".

L'esordio di Lamine Yamal con la Roja è avvenuto nel settembre del 2023, dunque dopo il Mondiale giocato in Qatar. E in Nazionale ha già dimostrato tutta la classe mostrata con il Barcellona, vincendo da grande protagonista - e da minorenne - l'Europeo del 2024. Negli occhi rimane la magia con la Francia in semifinale, ma anche i 4 assist in 7 partite e le tante giocate dispensate nel torneo.

Yamal ha parlato poi anche del suo rapporto con i tifosi attraverso i social media: "Siamo una generazione diversa, il calcio non è più lo stesso. La gente si diverte anche con quello che fai fuori dal campo, e questo cambiamento mi piace. Mi piace anche mostrarlo", riconosce.

Poi sulla responsabilità di essere una star così giovane: "È difficile rendersi conto di quanto sia una responsabilità e di come non ci si possa permettere di sbagliare, perché si è un modello per molti bambini, ma io la vedo come una cosa positiva. Per questo motivo, ogni volta che mando un messaggio cerco di farlo in modo significativo e con l'obiettivo di aiutare più persone. Detto questo, a volte commetterò degli errori, ma ho solo 18 anni".