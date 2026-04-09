Liverpool k.o. a Parigi, Carragher se la prende con Konate: "Disastroso per tutta la stagione"

Un duro attacco, da ex difensore a difensore. Jamie Carragher, bandiera del Liverpool e oggi opinionista, non ha risparmiato critiche dopo la sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain nell’andata dei quarti di Champions League. Nel mirino sia le scelte tattiche di Arne Slot sia, soprattutto, la prestazione di Ibrahima Konaté.

Intervenuto a CBS Sports, Carragher ha bocciato senza mezzi termini il passaggio alla difesa a cinque: "L’allenatore ha provato qualcosa, ma ha sbagliato completamente. Paradossalmente la squadra era più esposta così che con una linea a quattro, perché i difensori erano costretti a coprire tutta l’ampiezza del campo in marcatura individuale".

Secondo l’ex nazionale inglese, il sistema ha messo in difficoltà anche Virgil van Dijk, solitamente punto di riferimento della retroguardia: "A 34 anni dovrebbe beneficiare di una difesa a tre, invece è stato costretto a continui avanti e indietro. Non l’ho mai visto così a disagio con la maglia del Liverpool". Ma le critiche più pesanti sono state riservate a Konaté: "È stato disastroso per tutta la stagione e anche stasera. Commette un errore a partita, non è facile giocare accanto a lui". Un giudizio netto che evidenzia le difficoltà difensive dei Reds.

Carragher, pur riconoscendo la superiorità del PSG ("Sembravano il Barcellona di Guardiola"), ha indicato la strada per il ritorno ad Anfield: tornare a una struttura difensiva più solida e semplice. Una correzione che, a suo avviso, sarà indispensabile per sperare nella rimonta.