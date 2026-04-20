De Zerbi, lotta salvezza da brividi. Il tecnico del West Ham: "Si deciderà all'ultima giornata"

L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha parlato ai microfoni di BBC Sport dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Crystal Palace: "È stata una partita difficile, come sempre contro il Crystal Palace. Abbiamo avuto dei buoni momenti nel primo tempo, poi nella ripresa la partita è diventata un po' altalenante. Una partita molto combattuta ed equilibrata. Sarebbe potuta finire a favore di entrambe le due squadre".

La lotta per la salvezza si deciderà all'ultima giornata? Il Tottenham di Roberto De Zerbi, attualmente terz'ultimo, dista ora due lunghezze dagli Hammers. Nuno Espirito Santo al riguardo spiega: "Sicuramente si deciderà solo all'ultimo. Non solo in fondo alla classifica, ma anche in vetta alla Premier League sarà così. Questa stagione è stata davvero combattuta ad ogni livello", ha fatto notare.

Di quanti punti avrà bisogno il West Ham per avere la meglio sugli Spurs? L'allenatore ha aggiunto: "Non facciamo calcoli, giochiamo le partite. Abbiamo una missione da compiere e andiamo avanti".

La classifica

1. Arsenal 70 (33)

2. Manchester City 67 (32)

3. Manchester United 58 (33)

4. Aston Villa 58 (33)

5. Liverpool 55 (33)

6. Chelsea 48 (33)

7. Brentford 48 (33)

8. Bournemouth 48 (33)

9. Brighton 47 (33)

10. Everton 47 (33)

11. Sunderland 46 (33)

12. Fulham 45 (33)

13. Crystal Palace 43 (32)

14. Newcastle 42 (33)

15. Leeds 39 (33)

16 Nottingham Forest 36 (33)

17. West Ham 33 (33)

18. Tottenham 31 (33)

19. Burnley 20 (33)

20. Wolverhampton 17 (33)

MARCATORI

23 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)