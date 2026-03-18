Carragher allibito: "Coppa d'Africa come il Monopoly, in Europa non succederebbe mai"

Jamie Carragher non ha usato mezze parole per commentare la decisione della Confederazione africana di calcio di annullare la vittoria del Senegal e assegnare il titolo al Marocco: "Aspettate un attimo… il Senegal vince la finale della Coppa d’Africa, il pubblico esplode di gioia, i giocatori alzano il trofeo, tutti festeggiano, e poi arriva la notizia: ‘No, scusate, il vincitore è il Marocco 3-0!’ Ma scherziamo?" ha esclamato l'ex difensore.

Carragher ha poi esteso le critiche al calcio africano in generale: "Proprio per questo ho sempre detto che la Coppa d'Africa non è un torneo di primo piano. In Europa, in finale di Champions League o di un Europeo, non succederebbe mai! Non si distribuiscono medaglie un giorno per poi dire il giorno dopo: ‘In realtà ha vinto l’altra squadra.’ È follia! Immaginatevi gli spogliatoi: giocatori senegalesi in lacrime, marocchini confusi… Chi ha il trofeo adesso? È calcio o Monopoly?!".

Secondo l’ex Liverpool, il torneo dovrebbe essere deciso sul campo, non negli uffici della federazione: "Ma no, alla CAN… oggi festeggi il trofeo e domani lo perdi. Per questo ho sempre detto che in Europa una cosa del genere non accadrebbe mai, mai". Un’opinione condivisa da molti osservatori, che ieri sera hanno espresso stupore e incredulità di fronte a una notizia che alimenterà ulteriori tensioni e polemiche intorno alla competizione.