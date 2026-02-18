Il Club Brugge non molla mai: va due volte sotto con l'Atletico, ma alla fine è 3-3

Non è mancato lo spettacolo Jan Breydel Stadium di Bruges dove si affrontavano i padroni di casa del Club Brugge e l'Atletico Madrid per lo spareggio di Champions League. La sfida si è infatti conclusa per 3-3 con gli spagnoli due volte avanti e sempre raggiunti dai belgi.

ALVAREZ-LOOKMAN FANNO FELICI SIMEONEIl centravanti argentino sblocca la gara dopo neanche dieci minuti grazie a un rigore fischiato dopo revisione al VAR per un tocco di mano in area: dal dischetto l'ex City è freddissimo e trasforma il tiro dagli undici metri. I padroni di casa cercano il pareggio con insistenza appoggiandosi soprattutto sul centravanti Tresoldi che però non riesce a creare grandi problemi a Oblak. Al ventesimo anche i neroverdi reclamano per un tocco di mano in area, ma l’arbitro lascia correre e il VAR non interviene facendo tirare un sospiro di sollievo a Simeone e i suoi. Alla mezzora l’occasione più ghiotta per il pari capita a Diakhon che però finisce di poco a lato del palo, mentre tre minuti dopo è Oblak a respingere una conclusione di Onyedika. Ma proprio nel finale gli spagnoli raddoppiano grazie a un tocco sotto porta del neo acquisto Lookmann su spizzata di testa di Griezmann da calcio d’angolo.

RISVEGLIO BELGA - A inizio ripresa però il Club Brugge scende in campo con un altro spirito e riapre subito la gara grazie a una rete di Onyedika che sfrutta al meglio una respinta miracolosa di Oblak su colpo di testa di Tressoldi. Proprio il centravanti italo-tedesco è nuovamente protagonista poco dopo sfruttando un errore della difesa iberica per segnare il gol del pareggio. La gara prosegue con le due squadre a sfidarsi a viso aperto: Sorloth colpisce un palo, Stankovic invece sbatte su Oblak.

FINALE SCOPPIETTANTE - Quando mancano poco più di dieci minuti alla fine arriva però il nuovo vantaggio biancorosso con una sfortunata deviazione nella propria porta di Ordonez, per anticipare Sorloth, su un cross di Marcos Llorente. I padroni di casa hanno però ancora la forza di reagire e allo scadere trovano la rete del 3-3 con Tzolis che scatta sul filo del fuorigioco e batte con un diagonale Oblak con il VAR che torna in gioco per la posizione del greco che alla fine viene considerata regolare.