Il Bayer c'est....Schick: doppietta dell'ex Roma e Samp, Olympiacos battuto 2-0

Super Patrick Schick e il Bayer Leverkusen si impone nel Pireo per 2-0 sull'Olympiacos nell'andata dei playoff di Champions League.

Reti bianche all'intervallo

Dopo un quarto d’ora è Schick che prova a farsi vedere dalle parti di Tzolakis ma la sua conclusione è debole e facile preda per il portiere della formazione greca. La risposta dei biancorossi arriva al 25’ con Gelson Martins che impegna Blaswich. Quattro minuti più tardi ancora Tzolakis salva su una bella conclusione dalla distanza di Maza. Il gol del vantaggio dell’Olympiacos viene però annullato dal direttore di gara: al 45’ El Kaabi stacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone sorvola Taremi in posizione di offside ed entra in rete.

Doppio Schick

Nella ripresa il Bayer Leverkusen mette il turbo e nel giro di tre minuti sigla due reti. Grande protagonista è Patrick Schick autore di una doppietta fra il quarto d’ora e il 18’ che porta i rossoneri sul punteggio di 2-0 e ammutolisce il pubblico del Karaiskakis. Cinque minuti più tardi ancora l’ex Roma e Sampdoria sfiora la tripletta personale ma la sua girata termina di poco alta. Nel finale, bella serpentina di Andre Luiz che serve a rimorchio Scipioni, la sua conclusione potente sorvola la traversa e termina sul fondo.