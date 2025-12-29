Cavani si ritira? Lo scherzo in Argentina fa cascare tanti tifosi: il Matador continuerà a giocare

Edinson Cavani non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante uruguaiano, prossimo ai 39 anni (li compirà a febbraio), scenderà ancora in campo con il Boca Juniors in Argentina, smentendo così le voci circolate sui social il 28 dicembre, giorno del "Día de los Santos Inocentes", l’equivalente del nostro Pesce d’aprile

La bufala è nata su X, dove il profilo "Analytics Boca" ha pubblicato un falso comunicato attribuito a Cavani, pieno di ringraziamenti e riflessioni sulla carriera: "Grazie di tutto, calcio! Mi hai formato, sfidato e insegnato a rialzarmi…", si leggeva nel messaggio, concluso con un addio emotivo: "Me ne vado in pace, sapendo di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita". Molti tifosi, soprattutto fuori dall’Argentina, ci sono cascati, rilanciando la falsa notizia, mentre i sostenitori più attenti del Boca hanno immediatamente capito di cosa si trattava.

Cavani resta a disposizione del club di Buenos Aires, dove è approdato nel luglio 2023 e ha ereditato anche la fascia di capitano. La stagione però non è stata semplice: tra infortuni e cali di forma, l’ex PSG, Napoli e Manchester United ha realizzato solo 5 gol in 24 partite e ha perso il posto da titolare negli ultimi match. Nonostante qualche difficoltà, l’uruguaiano ha ancora voglia di giocare e dimostrare il suo valore sul campo. La falsa notizia di ritiro è dunque da considerarsi un innocente scherzo: Cavani continua a essere un punto di riferimento per il Boca Juniors.