FA Cup, un'autorete promuove il Brentford contro una squadra di 6ª divisione
Il Brentford stacca il biglietto per gli ottavi di finale di FA Cup. Successo per 0-1 per i bees sul campo dei dilettanti del Macclesfield, squadra che milita in National League North, sesto livello della piramide calcistica inglese. Decisiva un'autorete di Heathcote al 70'. Domani si completerà il quadro dei sedicesimi di finale con la sfida fra Port Vale e Bristol City.
