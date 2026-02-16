Monaco-PSG, preoccupa Dembele. Il Pallone d'Oro a rischio per il derby Champions

Dubbio Dembélé per il derby francese di Champions League. Il Pallone d'Oro 2025 ha rimediato un problema fisico nel corso della partita di campionato contro il Rennes. E nella giornata odierna si è allenato a ritmi ridotti, consultandosi poi con lo staff medico per valutare le sue condizioni. Possibile l'esclusione dall'undici iniziale per non rischiare di aggravare la situazione, ma una decisione definitiva verrà presa solamente nella mattinata di domani.

In questa stagione Dembélé si è fermato per infortunio in più di un'occasione: sono 11 le partite saltate in tutte le competizioni. Complessivamente invece sono 24 le gare disputate con 11 reti segnate.