FA Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: ed è Tonali contro Donnarumma
Sorteggiati gli ottavi di finale di FA Cup, le partite si giocheranno a cavallo tra il 6 e il 9 marzo. Già note 15 squadre, domani si completerà il quadro con la sfida fra Port Vale e Bristol City. Una sola patita di cartello, quella fra Newcastle e Manchester City. Questi gli accoppiamenti:
Fulham - Southampton
Porto Vale o Bristol City - Sunderland
Newcastle - Manchester City
Leeds - Norwich
Mansfield - Arsenal
Wolverhampton - Liverpool
Wrexham - Chelsea
West Ham - Brentford
