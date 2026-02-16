Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, ko nel derby catalano con polemica. E cede i 1° posto al Real Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:28
Clamoroso ko del Barcellona nel derby catalano contro il Girona. Va tutto storto alla squadra di Hansi Flick, che si fa ribaltare il vantaggio iniziale di Cubarsi, subendo le reti di Lemar e Fran Beltran con il 2-1 definitivo che arriva all'87'. Barça che spreca un calcio di rigore nel primo tempo, sullo 0-0, con Lamine Yamal.

Partita chiusa con le polemiche del Barcellona per il gol decisivo del Girona, viziato da un fallo di Echeverri su Koundé, con l'azione poi proseguita fino al gol di Beltran. Con questo ko il Barcellona perde il primo posto in classifica, che va al Real Madrid. I catalani hanno sperperato in queste settimane un vantaggio che era arrivato fino a cinque punti. In questo 2026 sono già arrivate due sconfitte per il Barça, la prima sul campo della Real Sociedad per 2-1.

LALIGA, 23^ GIORNATA

Venerdì 13 febbraio
Elche - Osasuna 0-0

Sabato 14 febbraio
Espanyol - Celta Vigo 2-2
Getafe - Villarreal 2-1
Siviglia - Alaves 1-1
Real Madrid - Real Sociedad 4-1

Domenica 15 febbraio
Real Oviedo - Athletic Club 1-2
Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0
Levante - Valencia 0-2
Maiorca - Betis 1-2

Domenica 15 febbraio
Girona - Barcellona 2-1

CLASSIFICA
1. Real Madrid 60
2. Barcellona 58
3. Villarreal 45
4. Atletico Madrid 45
5. Betis 41
6. Espanyol 35
7. Celta Vigo 34
8. Real Sociedad 31
9. Athletic Bilbao 31
10. Osasuna 30
11. Getafe 29
12. Girona 29
13. Siviglia 26
14. Alaves 26
15. Valencia 26
16. Elche 25
17. Rayo Vallecano 25
18. Maiorca 24
19. Levante 18
20. Oviedo 16

MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona)

Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…