"Ho la forza di sollevare la 7ª Libertadores". Cavani poi aggiunge: "Voglio ritirarmi al Boca"

Con il riposo come punto di partenza, Edinson Cavani non perde mai l'entusiasmo. El Matador, attualmente in Uruguay per festeggiare le vacanze invernali e avviare progetti personali, ha lasciato alle spalle un anno complesso dal punto di vista sportivo e si è concentrato sul grande obiettivo che si intravede all’orizzonte. Con un anno di contratto valido fino al 31 dicembre 2026, l'ex Napoli ha assicurato che il nuovo anno riserverà sorprese, nella speranza di assicurarsi la Coppa Libertadores con il Boca Juniors.

"Giocheremo la Libertadores, che è l’obiettivo primario della nuova stagione", le parole rilasciate in un'intervista a Farándula Show TV e riprese da TyC Sports. Quanto a come si senta all'età di 38 anni, l'uruguaiano ha garantito: "Mi sento con la forza di poter sollevare la Settima (Coppa Libertadores, ndr), che è qualcosa desiderato da tutta la gente del Boca". Quindi il sogno è chiaro per il 2026.

Fin dal suo arrivo nel 2023, Cavani ha ripetuto il suo desiderio di vincere un titolo importante, consapevole che la Libertadores lo posizionerebbe nell'élite dei giocatori passati per il Boca Juniors. Ma i precedenti non sono così felici, tra la finale persa con il Fluminense al primo anno negli xeneizes fino all'eliminazione scottante con l'Alianza Lima nel 2025. Ma quanto durerà ancora la carriera del Matador? L'ex Napoli in realtà non ha lasciato spazio a esitazioni o dubbi: "Ho già detto che voglio ritirarmi al Boca".