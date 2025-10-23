Athletic, si ferma Inaki Williams: duro colpo per Valverde in un periodo molto delicato

L’Athletic Club ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni del suo capitano, Iñaki Williams, costretto a lasciare il campo al minuto 38 della partita di UEFA Champions League disputata ieri contro il Qarabag e vinta 3-1.

Secondo quanto riferito dal club basco, l’attaccante ha riportato una lesione all'adduttore della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il proprio percorso di recupero e rimane in attesa di valutazione nei prossimi giorni, quando saranno effettuati ulteriori esami per stabilire l’esatta entità del problema e i tempi di recupero. L’infortunio ha destato grande preoccupazione nello staff tecnico di Ernesto Valverde, poiché Williams stava attraversando un ottimo momento di forma, risultando determinante sia in campionato che nelle prime uscite europee. Questo stop forzato lascia un vuoto importante in attacco, dove il tecnico dovrà ora studiare alternative per le prossime partite.

Al momento, il club non ha fornito indicazioni ufficiali sulla durata dell’assenza, ma l’obiettivo è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, privilegiando una guarigione completa e graduale. Il capitano, simbolo di costanza e dedizione, dovrà quindi fermarsi temporaneamente. L’Athletic e i suoi tifosi sperano di rivederlo presto in campo, pronto a guidare la squadra con la consueta energia e determinazione.