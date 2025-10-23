David Alaba, in un anno e mezzo al capolinea: è destinato a lasciare il Real Madrid

Nell’estate 2021 David Alaba è passato dal Bayern Monaco al Real Madrid. Cinque anni dopo, però, l’austriaco è destinato a salutare. Lo riporta l'esperto di trasferimenti internazionali Fabrizio Romano, a meno di una sorpresa dell’ultimo minuto. Ma il 33enne lascerà il club spagnolo a parametro zero nell’estate 2026. Il contratto in scadenza del giocatore, stando a quanto riportato, non dovrebbe essere rinnovato: nulla di sconvolgente visto che già in estate si vociferava di un possibile addio.

Negli ultimi anni Alaba però ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. A dicembre 2023 si è rotto il legamento crociato e ha saltato così l’Europeo 2024. Poi nella scorsa stagione è stato fuori per 3 mesi a causa di una lesione al menisco. E pochi giorni fa, nella partita di campionato contro il Getafe, ha subito un infortunio al polpaccio e sarà nuovamente indisponibile. Senza nemmeno mettere piede in campo nel Clasico contro il Barcellona domenica.

E infatti sono proprio questi lunghi problemi fisici e l’alto stipendio (circa 22,5 milioni di euro all’anno) a preoccupare i dirigenti del Real. Durante la sua permanenza a Madrid, Alaba ha vinto svariati trofei con il Real: 2 Champions League, una Liga, la Supercoppa UEFA e la Supercoppa di Spagna. Oltre alla Coppa del Re e un Mondiale per Club. Ma ora il suo futuro lontano da Madrid è solo questione di tempo.