Carragher netto: "Arsenal e Bayern sono le due squadre più impressionanti viste in Champions"

Jamie Carragher crede che l’Arsenal sia tra le pretendenti a vincere la Champions League. Una posizione espressa in seguito al poderoso 4-0 inferto all'Atletico Madrid a Emirates Stadium, in occasione del terzo turno di League Phase di Champions League. La doppietta di Gyokeres, insieme alle reti di Martinelli e Gabriel, hanno contribuito ad acciuffare una vittoria incredibile e a lanciare i Gunners appena fuori dal podio della classifica del torneo dopo l'Inter.

"Al momento penso che Arsenal e Bayern siano le due squadre più impressionanti che abbia visto, sia per quanto riguarda le prestazioni in patria sia per quello che stanno facendo in Champions League", ha dichiarato l'iconico ex difensore del Liverpool dagli studi di CBS. "Ho detto in passato in questo programma che non ho mai considerato l’Arsenal una squadra da Champions League. So che può sembrare ovvio visto che non l’hanno mai vinta, ma ho sempre pensato che ci fosse qualcosa in loro che non funzionava, non sono mai andati davvero vicini".

E ha aggiunto: "La squadra di Thierry (all’Arsenal, ndr) è stata la migliore contro cui abbia mai giocato in Premier League e anche quella squadra non si è avvicinata abbastanza a vincere la Champions League. Non è stata quella squadra a raggiungere la finale di Champions League". Al momento i Gunners di Arteta non hanno subito nemmeno un gol in questa Champions League e potrebbe battere il record stabilito in Premier League dal Chelsea di Mourinho nel 2004/05 e pari a 15 totali in una stagione.