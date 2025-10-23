Copa Libertadores, il Flamengo batte 1-0 il Racing Club nella semifinale d'andata

il Flamengo ha conquistato una vittoria preziosa per 1-0 contro il Racing Club nella semifinale di andata della Copa Libertadores, disputata al Maracanã di Rio de Janeiro. Il gol decisivo è arrivato all’88' minuto grazie al colombiano Jorge Carrascal, bravo a sfruttare un rimpallo dopo un tentativo di Bruno Henrique e a battere il portiere Cambeses, con una deviazione di Marcos Rojo che ha reso il tiro imparabile.

La partita è stata intensa, caratterizzata da grande pressione da parte del Flamengo, VAR e diverse occasioni mancate da entrambe le squadre. Il Racing ha provato a strappare un pareggio con un colpo di testa di Sosa, gol annullato dal VAR per fallo su Carrascal, e con altre occasioni non concretizzate, ma ha faticato a contenere l’attacco brasiliano.

Il Flamengo, alla sua settima semifinale di Libertadores, ha dominato il possesso soprattutto nella seconda metà della partita, creando numerose opportunità con De Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, anche se alcuni gol sono stati annullati per fuorigioco o respinti dalla difesa. Con questo risultato, i brasiliani arrivano alla sfida di ritorno ad Avellaneda con un leggero vantaggio: un pareggio sarebbe sufficiente per accedere alla finale, dove affronteranno il vincitore tra Palmeiras e LDU Quito (nella notte italiana si disputerà l'andata). Il Racing, che non alza la Libertadores dal 1967, dovrà vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione davanti al proprio pubblico.