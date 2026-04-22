Effetto Messi, per la sfida contro il Real Salt Lake biglietti in vendita a oltre 10.000 dollari

L’effetto Lionel Messi continua a travolgere la Major League Soccer. La sua presenza nella sfida tra Real Salt Lake e Inter Miami ha scatenato una vera e propria corsa al biglietto, trasformando la partita in uno degli eventi più attesi della stagione. All’America First Field, impianto da circa 20 mila posti, trovare un ingresso è diventato quasi impossibile e i prezzi raccontano perfettamente la portata del fenomeno: il tagliando più economico sfiora i 380 dollari, che superano i 450 con le commissioni, mentre le cifre raggiungono livelli impressionanti affidandosi ai bagarini, arrivando fino a oltre 11.700 dollari per i posti migliori.

Non si tratta di un caso isolato. Ogni trasferta dell’Inter Miami si sta trasformando in un evento globale. In questa stagione, la squadra della Florida ha già fatto registrare numeri record: la sfida contro i Colorado Rapids ha attirato oltre 75 mila spettatori, uno dei dati più alti nella storia della lega, mentre il match contro il Los Angeles FC ha superato i 75 mila presenti, confermando un trend ormai consolidato.

Dove gioca Messi, la MLS cambia dimensione. Non è più soltanto calcio, ma uno spettacolo capace di attirare pubblico, sponsor e attenzione mediatica. Lo dimostrano le tante stelle che scelgono gli USA per proseguire o terminare la loro carriera.