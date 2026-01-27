Ufficiale Dopo Giappone e Brasile, Paciencia torna in Portogallo: ha firmato con il Santa Clara

Il Santa Clara ha annunciato con grande entusiasmo l’arrivo di Gonçalo Paciencia. L’attaccante portoghese, svincolato dopo l’esperienza con lo Sport Recife, ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione in corso, con opzione per un’ulteriore stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Porto, con cui ha vinto il titolo nazionale nel 2017/18, Paciencia vanta un ampio bagaglio di esperienze nel calcio portoghese, avendo vestito le maglie di Académica, Vitória e Rio Ave. Il percorso internazionale lo ha portato in diversi campionati di alto livello. In Germania ha militato con Eintracht Francoforte, con cui ha conquistato l'Europa League, e ha giocato anche per Schalke 04 e Bochum. In Spagna ha indossato la maglia del Celta Vigo per 28 partite, mentre in Grecia, Giappone e, più recentemente, in Brasile, ha continuato ad accumulare esperienza e gol, diventando un elemento di spessore offensivo.

"Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato Paciencia -. È un onore rappresentare il club più importante delle isole. Arrivo con grande motivazione e desiderio di aiutare il Santa Clara a raggiungere i propri obiettivi".