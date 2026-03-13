Il Villarreal riacciuffa l'Alaves al 98' nell'anticipo di Liga: Pepé pareggia l'autogol di Rafa Marin

Finisce in parità la sfida tra Alaves e Villarreal, con gli ospiti capaci di acciuffare il risultato negli ultimi minuti al termine di una gara equilibrata ma povera di grandi occasioni. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, con l'Alaves avanti per l'autorete di Rafa Marin, nella ripresa i bianoblù hanno alzato il livello della propria prestazione, chiudendo bene gli spazi e impedendo al Villarreal di sviluppare il solito gioco offensivo.

La squadra di Marcelino ha provato a cambiare ritmo con alcuni cambi, inserendo Gerard e Moleiro per dare più peso all’attacco, ma senza trovare la giocata decisiva. I padroni di casa hanno cercato soprattutto la via del cross, spesso però impreciso e facile preda della difesa avversaria. Quando il successo sembrava ormai in tasca, è arrivata la doccia fredda: Pepe ha trovato il gol del pareggio nei minuti conclusivi, fissando il risultato sull’1-1 e gelando lo stadio.

LA VENTISETTESIMA GIORNATA DE LALIGA

Venerdì 13 marzo

Alaves-Villarreal 1-1

Sabato 14 marzo

Girona – Ath. Bilbao (14:00)

Atl. Madrid – Getafe (16:15)

Oviedo – Valencia (18:30)

Real Madrid – Elche (21:00)

Domenica 15 marzo

Maiorca – Espanyol (14:00)

Barcellona – Siviglia (16:15)

Betis – Celta Vigo (18:30)

Real Sociedad – Osasuna (21:00)

Lunedì 16 marzo

Vallecano – Levante (21:00)

CLASSIFICA

1. Barcellona – 67

2. Real Madrid – 63

3. Villarreal – 55

4. Atl. Madrid – 54

5. Betis – 43

6. Celta Vigo – 40

7. Espanyol – 37

8. Real Sociedad – 35

9. Getafe – 35

10. Ath. Bilbao – 35

11. Osasuna – 34

12. Valencia – 32

13. Vallecano – 31

14. Siviglia – 31

15. Girona – 31

16. Alaves – 28

17. Elche – 26

18. Maiorca – 25

19. Levante – 22

20. Oviedo – 18