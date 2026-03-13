Bundesliga, il Borussia Monchengladbach vince lo scontro-salvezza: 2-0 al St. Pauli terzultimo
Con un gol per tempo il Borussia Mönchengladbach archivia la pratica St. Pauli nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Bundesliga. Al 37' Stoger porta avanti il sodalizio bianconero, a chiudere la pratica poi è Honorat al 63'. Con questo successo il Gladbach ottiene tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, staccando proprio il St. Pauli terzultimo di quattro punti.
LA VENTISEIESIMA GIORNATA DI BUNDESLIGA
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund – Augusta (15:30)
Francoforte – Heidenheim (15:30)
Hoffenheim – Wolfsburg (15:30)
Leverkusen – Bayern (15:30)
Amburgo – Colonia (18:30)
Domenica 15 marzo
Brema – Magonza (15:30)
Friburgo – Union Berlino (17:30)
Stoccarda – RB Lipsia (19:30)
CLASSIFICA
1. Bayern – 66
2. Dortmund – 55
3. Hoffenheim – 49
4. Stoccarda – 47
5. RB Lipsia – 47
6. Leverkusen – 44
7. Francoforte – 35
8. Friburgo – 34
9. Augusta – 31
10. Amburgo – 29
11. Union Berlino – 28
12. Monchengladbach – 28
13. Brema – 25
14. Colonia – 24
15. Magonza – 24
16. St. Pauli – 24
17. Wolfsburg – 20
18. Heidenheim – 14