Marsiglia contestato dai tifosi durante il match con l'Auxerre: "Stagione di umiliazioni"

La ventiseiesima giornata di Ligue 1 si è aperta con il successo dell’Olympique Marsiglia contro l’Auxerre, ma al Vélodrome il clima è stato tutt’altro che sereno. La squadra di Habib Beye tornava a giocare in casa dopo la dolorosa eliminazione in Coppa di Francia contro il Tolosa, un episodio che aveva scatenato forti proteste da parte dei tifosi, tra fumogeni, fischi e tensioni sugli spalti.

Nonostante la vittoria ottenuta la settimana precedente in campionato proprio contro il Tolosa, la contestazione non si è placata. Prima del fischio d’inizio, dalla tribuna sud è apparso uno striscione eloquente: “45 minuti di silenzio per una stagione di umiliazioni”. Una presa di posizione chiara, accompagnata dalla decisione di restare in silenzio per tutto il primo tempo della sfida contro l’Auxerre.

Il clima freddo sugli spalti ha fatto da sfondo a una gara delicata per l’OM, chiamato a reagire dopo settimane complicate. Il successo per 1-0 consente ai marsigliesi di dare continuità ai risultati in campionato, ma il rapporto con la tifoseria resta teso e la squadra sa di dover convincere non solo con i punti, ma anche con le prestazioni.