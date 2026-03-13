Rissa sfiorata in Saudi Pro League: i due capocannonieri si mettono le mani al collo

Succede di tutto nella sfida tra Al-Qadsiah e Al-Ahli, conclusa con una clamorosa rimonta dei padroni di casa e con momenti di grande tensione al termine della partita. Gli ospiti erano andati al riposo avanti di due reti grazie ai gol di Ivan Toney e del francese Atangana, sembrando in pieno controllo del match.

Nella ripresa, però, la gara è cambiata completamente. L’Al-Qadsiah ha accorciato le distanze al 63’, ha trovato il pareggio nei minuti di recupero e ha completato la rimonta al 90’+8’, facendo esplodere lo stadio con il definitivo 3-2.

Al triplice fischio gli animi si sono accesi. I due bomber del campionato, Ivan Toney (25 gol) e Julian Quinones (24), sono arrivati faccia a faccia dopo alcuni spintoni, arrivando allo scontro fisico: mani sul collo per entrambi. Solo l’intervento dei compagni ha evitato che la situazione degenerasse, chiudendo una serata già infuocata dentro e fuori dal campo.