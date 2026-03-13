Tottenham, per The Athletic Tudor rischia subito: il club lavora sotto traccia al sostituto

La posizione di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham si fa sempre più fragile. Le quattro sconfitte nelle prime quattro partite alla guida degli Spurs rappresentano uno dei peggiori avvii nella storia recente del club e hanno acceso il dibattito in Inghilterra sul futuro dell’allenatore croato. Negli ultimi giorni diversi media britannici hanno accostato alla panchina londinese alcuni possibili sostituti. Tra i nomi circolati ci sono Roberto De Zerbi e Sean Dyche, mentre prende quota anche l’ipotesi di un ritorno di Mauricio Pochettino dopo il Mondiale, quando l’argentino potrebbe lasciare la guida degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la dirigenza del Tottenham non ha ancora preso una decisione definitiva, ma starebbe già lavorando dietro le quinte per valutare le possibili alternative. Il pesante 5-2 subito contro l’Atlético Madrid in Champions League ha aumentato la pressione sull’attuale tecnico, rendendo la situazione ancora più delicata.

Il club starebbe considerando due strade: puntare subito su un allenatore per il lungo periodo oppure affidarsi a una soluzione temporanea fino al termine della stagione. Per Tudor, quindi, le prossime partite potrebbero essere decisive. Un altro risultato negativo rischierebbe di accelerare una scelta che, secondo diverse fonti, è già oggetto di discussione ai vertici della società.