Dramma in Cina, Asamoah finisce contro i tabelloni pubblicitari: il togolese rischia la paralisi

Un dramma scuote il calcio cinese e togolese. Samuel Asamoah, centrocampista internazionale di 31 anni in forza al Guangxi Pingguo, è rimasto gravemente ferito durante una partita di seconda divisione cinese contro il Chongqing Tonglianglong, impattando con la testa contro un tabellone pubblicitario dopo essere stato spinto da un avversario. Le immagini televisive mostrano il giocatore nel tentativo di proteggersi, senza riuscirci.

Il club ha comunicato il giorno successivo che gli esami medici hanno evidenziato lussazioni e fratture multiple delle vertebre cervicali, associate a un blocco vertebrale e a una compressione nervosa. I medici hanno avvertito del rischio di paraplegia grave, che potrebbe compromettere non solo il prosieguo della stagione dell’internazionale togolese, ma anche la sua carriera professionale. Asamoah conta sei presenze con la nazionale del Togo.

Mercoledì il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico a Nanning, presso un ospedale locale. Il club ha reso noto che l’operazione si è svolta con successo e che le sue condizioni sono stabili, senza fornire ulteriori dettagli sulle prospettive a lungo termine. L’avversario che lo ha spinto è stato ammonito con un cartellino giallo. Il caso ha suscitato grande preoccupazione nel mondo del calcio, evidenziando i rischi legati alla sicurezza dei giocatori e la necessità di maggiori precauzioni negli stadi. Asamoah, sei volte internazionale con il Togo, rimane ora in osservazione medica, mentre tifosi e compagni sperano in un recupero quanto più possibile positivo.