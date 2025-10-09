Paura in casa Vinicius jr.: incendio nella sauna della villa di La Moraleja, nessun ferito

Grande spavento per Vinícius Júnior. Un incendio di origine elettrica ha colpito nella mattinata di giovedì la sua abitazione situata nella lussuosa zona di La Moraleja, ad Alcobendas (Madrid). Secondo quanto riportato da Telemadrid, il fuoco si è sviluppato mentre l’attaccante del Real si trovava lontano da casa, impegnato con la nazionale brasiliana.

Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme sarebbero partite dalla sauna del seminterrato, completamente distrutta dall’incendio. Il fumo, propagatosi rapidamente attraverso la tromba delle scale, ha invaso due piani della villa, provocando ingenti danni agli interni, anche se l’abitazione non ha subito crolli strutturali. L’allarme è scattato intorno alle 11 del mattino, quando una chiamata al 112 ha mobilitato due squadre dei Vigili del Fuoco della Comunità di Madrid. Al loro arrivo, gli agenti della Polizia Locale di Alcobendas erano già intervenuti, riuscendo a contenere le fiamme grazie all’uso tempestivo di estintori.

La collaborazione tra i soccorritori ha permesso di domare l’incendio in breve tempo e successivamente di ventilare le zone più colpite dal fumo. Nonostante la rapida diffusione del fuoco e la notevole superficie danneggiata, le autorità hanno confermato che non si registrano feriti né intossicati. Vinícius, informato dell’accaduto mentre era in ritiro con il Brasile, non si trovava nell’abitazione al momento dell’incidente. Le cause precise dell’incendio restano al vaglio dei tecnici, ma tutto fa pensare a un guasto elettrico nella sauna come origine del rogo.