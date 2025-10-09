Luca Zidane ha scelto l'Algeria: l'orgoglio della famiglia e l'attesa dei tifosi, giocherà oggi?

Un portiere, negli ultimi giorni, sta facendo molto parlare di sé. È Luca Zidane, figlio del campione del mondo del 1998 che ha scelto di giocare per l’Algeria; una decisione che ha acceso i dibattiti ma che ha reso felici molti, a partire dalla famiglia Zidane, il cui legame con l’Algeria è sempre stato molto forte.

Il nonno Smail e, naturalmente, il padre Zinedine, sono stati entusiasti nell’apprendere che Luca avrebbe rappresentato il paese delle proprie origini, con tutto ciò che ne consegue. In Algeria, avere un Zidane nella nazionale è già di per sé un evento straordinario, e i tifosi sperano già che diventi il numero uno tra i pali. Alle 18 la squadra di Petkovic affronterà la Somalia davanti a 60.000 spettatori, e l’attrazione principale della partita sarà proprio Luca Zidane, anche se non è ancora certo se partirà titolare. Per il momento, però, poco importa: i sostenitori vogliono semplicemente godersi la presenza del rampollo, un sogno che si realizza per molti fan del calcio nel paese nordafricano.

La scelta del giovane portiere simboleggia anche un ponte tra generazioni e radici culturali, un segnale del forte legame della famiglia Zidane con le proprie origini. Luca Zidane, pur essendo ancora agli inizi della sua carriera internazionale, rappresenta già un simbolo e un motivo di orgoglio nazionale, capace di attirare l’attenzione mediatica e popolare prima ancora di scendere in campo.