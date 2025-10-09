Il Tottenham respira: iniezione di capitale da 100 milioni di sterline dai proprietari

Il Tottenham Hotspur ha annunciato con soddisfazione che il proprio azionista di maggioranza, la Lewis Family Trust, ha effettuato un aumento di capitale di 100 milioni di sterline a favore del club attraverso ENIC Sports & Development Holdings Ltd (ENIC).

Questa operazione rafforzerà ulteriormente la solidità finanziaria della società e fornirà al management maggiori risorse per proseguire il lavoro volto a consolidare il successo sportivo nel lungo periodo. L’investimento rappresenta un nuovo segnale dell’impegno costante della famiglia Lewis nei confronti del Tottenham e del suo futuro.

Il presidente non esecutivo, Peter Charrington, ha commentato: "Come ho affermato qualche settimana fa, la nostra priorità è garantire stabilità e dare piena fiducia al management per realizzare le ambizioni del club. So che anche la famiglia Lewis condivide questa visione per il futuro. L’impegno finanziario annunciato oggi riflette tale ambizione e desidero ringraziarli per il loro continuo sostegno. Continueremo a fare tutto il possibile per assicurare che Vinai e il suo team dispongano dei mezzi necessari per far crescere il Tottenham". L’iniezione di liquidità, che arriva in un momento cruciale della stagione, mira a sostenere la strategia del club sia sul piano sportivo che infrastrutturale, in particolare nello sviluppo dei giovani talenti e nel rafforzamento competitivo della squadra in vista dei prossimi anni.