Esiste un caso Jobe Bellingham a Dortmund? L'inglese pensa già all'addio

L’avventura di Jobe Bellingham al Borussia Dortmund potrebbe già essere ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, il giovane centrocampista inglese potrebbe lasciare la Germania già nel mercato di gennaio, qualora la sua situazione non dovesse cambiare.

Arrivato in estate dal Sunderland per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, il fratello minore di Jude non è riuscito finora a ritagliarsi lo spazio che sperava. Utilizzato perlopiù come subentrante, il 20enne sta faticando a imporsi in una mediana dove giocatori come Felix Nmecha, Pascal Gross e Marcel Sabitzer gli sono attualmente preferiti da Edin Terzic.

Nonostante il malumore del giocatore, il Borussia Dortmund continua a credere nel suo potenziale. Il club tedesco, infatti, lo ha blindato con un contratto valido fino al 2030, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità. Tuttavia, se la situazione dovesse restare invariata nelle prossime settimane, non è escluso che Bellingham chieda la cessione già nella sessione invernale.