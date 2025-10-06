Monaco, Hutter a rischio esonero: Thiago Motta seguito dalla dirigenza come sostituto

I giorni di Adi Hutter al Monaco sono contati. I 13 punti in 7 partite di Ligue 1 corrispondono ad un inizio di stagione deludente per il club del Principato, specialmente dopo un'estate ad alto tasso scenico per i colpi Ansu Fati e Paul Pogba su tutti. Ma la storia non cambia e anzi in Champions League ha addirittura un solo punto dopo 2 incontri: il deludente 4-1 incassato contro il Club Brugge ha segnato un buco nell'acqua di dimensioni notevoli, il 2-2 strappato al 90' al Manchester City ha tappato per un momento le falle presenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo pareggio (2-2) con il Nizza in campionato.

Ora è tempo di riflessioni e valutazioni. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, esperto di calciomercato internazionale, il Monaco sta considerando seriamente di mettere fine alla collaborazione con Hutter. Oltre al nome di Edin Terzić emerso nelle ultime ore come possibile sostituto, si è fatta strada anche l'ipotesi Thiago Motta.

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain è attualmente senza contratto dopo l’esonero dalla Juventus avvenuto lo scorso marzo. Prima dell’esperienza a Torino, Motta aveva allenato il Genoa (ottobre 2019 - dicembre 2019), lo Spezia (luglio 2021 - giugno 2022) e il Bologna (settembre 2022 - giugno 2024). Quanto a Terzic invece, l'ultima esperienza risale al Borussia Dortmund e al suo addio dopo la finale di Champions League persa a Wembley contro il Real Madrid a giugno 2024.