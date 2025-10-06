Depay bloccato in Brasile: derubato del passaporto, raggiungerà l'Olanda in ritardo

Memphis Depay dovrà pazientare prima di tornare in Olanda. Convocato in Nazionale dal CT Ronald Koeman, l’attaccante olandese in forza al Corinthians, in Brasile, è stato derubato del passaporto personale e arriverà quindi in ritardo al raduno degli Oranje, secondo quanto riferisce Reuters. "Memphis Depay si unirà al ritiro della nazionale olandese in un secondo momento", ha confermato oggi la Federcalcio olandese. "Il giocatore ha riferito che il suo passaporto è stato rubato, impedendogli così di prendere il volo previsto dal Brasile domenica sera".

Un contrattempo che ha infastidito l'allenatore: "È un peccato, soprattutto per Memphis, ma anche per noi. Naturalmente vogliamo iniziare la preparazione internazionale con la squadra al completo. D’altra parte, ci sono circostanze al di fuori del nostro controllo. Speriamo che possa raggiungerci al campo d’allenamento il prima possibile", la chiosa di Koeman.

Ex giocatore del Manchester United, dell’Olympique Lione e del Barcellona, tra gli altri, Memphis Depay ora milita nei Corinthians, club di San Paolo. A 31 anni, all’inizio di settembre, è diventato il miglior marcatore della storia della Nazionale olandese con 52 reti, superando un grande bomber come Robin Van Persie. I Paesi Bassi giocheranno a Malta giovedì, prima di ospitare la Finlandia in casa domenica, nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026.