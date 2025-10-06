Marsiglia, Aguerd aggredito in un salone VIP in aeroporto: la ricostruzione dell'incidente

La sosta nazionali per Nayef Aguerd inizia male. Il difensore centrale del Marsiglia, convocato per le partite di ottobre in ordine con il suo Marocco, nella sera di domenica è stato aggredito. Non fisicamente, ma verbalmente, da un individuo particolarmente veemente secondo quanto riportato da Le Parisien, tutto mentre il giocatore aspettava il suo volo diretto per raggiungere il ritiro con la Nazionale del CT Regragui. E non in una zona comune, ma nel salone VIP dell’aeroporto di Marignane.

La ricostruzione

Secondo il quotidiano francese, il tifoso - colpevole dell'atto - avrebbe inizialmente chiesto il numero di telefono e un selfie ad Aguerd, prima di andare su tutte le furie. Il tono della conversazione sarebbe rapidamente degenerato e l’uomo, che è stato poi fermato dalle forze dell’ordine dopo essere fuggito, avrebbe anche tentato di schiaffeggiare il calciatore in forza da Roberto De Zerbi. Nonostante l’incidente, Aguerd ha comunque preso il volo per raggiungere i Leoni dell’Atlante, e senza presentare denuncia. Anche se potrebbe farlo in un secondo momento. Quanto all'aggressore, è stato bloccato appunto dagli agenti di polizia presenti sul posto e interrogato.