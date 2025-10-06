PSG infuriato con la Francia: "Nostro referto non menzionava una lesione cronica di Barcola"

Nuovo scontro tra il Paris Saint-Germain e la Nazionale francese. Mentre i Bleus si preparano ad affrontare l’Azerbaigian e l’Islanda nelle qualificazioni al Mondiale 2026, Didier Deschamps deve spegnere un’altra polemica aperta dal club della capitale.

La scorsa volta era per Dembélé e Doué, ora riguarda Bradley Barcola. Convocato dal ct, l’esterno del PSG doveva presentarsi al ritiro dei Bleus di Clairefontaine oggi pomeriggio, come tutti i suoi compagni del resto, e questo è avvenuto ma poi ha lasciato il quartier generale pochi istanti dopo ed è arrivato l'annuncio della Federcalcio Francese (FFF): "Soffre di una lesione cronica al bicipite femorale destro, risalente alla partita di Champions League del club parigino contro l’Atalanta (4-0, il 17 settembre)".

Un annuncio che ha fatto infuriare il PSG, intervenuto poche ore dopo in tal proposito, perché i risultati presentati "non corrispondono in alcun modo ai dati medici comunicati dagli staff sanitari del Paris Saint-Germain". Aggiungendo che il referto medico presentato invece dal club transalpino alla Nazionale francese "non menzionava in alcun modo una lesione cronica".

Il comunicato ufficiale

"Il Paris Saint-Germain ha preso atto con stupore del comunicato stampa pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio in data lunedì 6 ottobre riguardante lo stato di salute di Bradley Barcola.

Le informazioni riportate in tale comunicato non corrispondono in alcun modo ai dati medici comunicati dagli staff sanitari del Paris Saint-Germain.

Prima del raduno e a seguito della partita della 7ª giornata di Ligue 1 contro il Lille, il Paris Saint-Germain ha trasmesso alla Nazionale francese un referto medico su Bradley Barcola che non menzionava in alcun modo una lesione cronica dopo la partita contro l’Atalanta.

Il Paris Saint-Germain sottolinea inoltre l’importanza del rispetto del segreto medico, a tutela di tutte le parti coinvolte".