Draxler racconta: "Al PSG non hai scelta, devi vincere. Messi il migliore, Neymar unico"

La star dell'Al Ahli, Julian Draxler, nonché ex PSG ha partecipato a 'QSL Chats', un programma della Qatar Stars League, dove ha parlato delle sue idolo d'infanzia, degli anni trascorsi al fianco di Messi e Neymar, ma anche della vittoria della Coppa del Mondo nel 2014 e del suo adattamento alla vita in Qatar: "È stato un grande passo per me lasciare Wolfsburg, un piccolo club in una piccola città, per una città come Parigi e un club così prestigioso", ha esordito.

"Direi che ho vissuto gli anni più entusiasmanti della mia carriera al PSG, senza alcun dubbio. Quando giochi per grandi club come il PSG o anche il Benfica, sei lì per vincere dei titoli. Questi club si aspettano sempre di vincere e di essere i migliori nel loro paese. Quindi, non hai davvero scelta: devi giocare per vincere", ha spiegato l'ala sinistra tedesca.

Dopodiché il 32enne di Gladbeck ha confessato come siano stati i tempi all'ombra della Tour Eiffel e di alcune stelle presenti allora: "Scelgo sempre Messi, perché per me è il miglior giocatore di tutti i tempi. Ma devo anche dire che quando Neymar è arrivato al PSG nel 2017, è stato qualcosa di unico. È stato pazzesco".