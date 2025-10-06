OM, Aguerd vittima di un'aggressione: "Più spavento che danno, ora concentrato sul Marocco"

Attimi di paura. Vittima di un’aggressione verbale all’aeroporto di Marignane nella giornata odierna, in attesa solamente del suo volo per raggiungere la Nazionale marocchina, Nayef Aguerd ha rotto il silenzio. Il difensore del Marsiglia, in forza da De Zerbi, ha voluto rassicurare tutti tramite una storia pubblicata sul suo account Instagram.

Il messaggio

"Più spavento che danno", ha esordito il giocatore di 29 anni. "Tutto si è concluso rapidamente grazie all’intervento del personale di sicurezza e delle forze dell’ordine. Ora è tutto nelle mani della polizia. Sto bene e sono ora concentrato su ciò che conta di più per me: giocare per l’OM e rappresentare il mio Paese con orgoglio nel prossimo raduno". Il nazionale marocchino si è detto anche "toccato" dai messaggi di sostegno e di preoccupazione ricevuti dopo l’aggressione. "Rimaniamo sempre calmi e rispettosi. La vita continua", ha precisato.

L'accaduto

Aguerd intanto è stato aggredito da un individuo, che ha perso le staffe dopo avergli chiesto numero di telefono e un selfie, tentando poi di schiaffeggiarlo. Il giocatore fa parte dei convocati per le due partite dei Leoni dell’Atlante, già qualificati per la Coppa del Mondo: giovedì contro il Bahrein in amichevole, e poi contro il Congo il 14 ottobre nell’ultima giornata delle qualificazioni mondiali 2026.