Espanyol, Pace ambizioso ma concreto: "Per me il successo sarebbe entrare nella Top6"

Alan Pace, il fiammante nuovo proprietario dell'Espanyol, ha vissuto martedì il suo debutto ufficiale presso l'RCDE Stadium, un evento in cui il nuovo capo dei Pericos si è mostrato aperto, accessibile, diretto e persino emozionato a tratti. Pur mantenendo i piedi per terra e non vendendo false promesse – puntando all'evoluzione per crescere piuttosto che a una rivoluzione drastica – non si è posto limiti, mirando in alto. "Per me, il successo è che questo club sia uno dei migliori sei del Paese. Se riuscirà a vincere di più, sarebbe un sogno. Ma il vero successo è trattarlo come uno dei sei club più importanti, normalizzare quest'idea.

Come sogno, il successo per me sarebbe che questo club fosse una Top 6 in Spagna. Se tutti la pensano così, benissimo; vincere di più sarebbe altrettanto positivo. E che tutti ci trattino come uno di loro: questo cambiamento di mentalità è la cosa importante", ha spiegato.

In linea con questo ottimismo e con l'idea di un Espanyol in crescita, Pace esorta a cambiare la mentalità della squadra e a puntare all'Europa, diventando competitivi a quel livello entro 5 anni. "Credo che tra 5 anni avremo grande successo. C'è lavoro da fare nelle giovanili e nel settore femminile, dove possiamo avere più successo di quanto la gente pensi. Per quanto riguarda la prima squadra, mi piacerebbe che fossimo in Europa, ma dobbiamo valutare se sia possibile. Dobbiamo sostenere le persone che sono qui affinché possano renderlo possibile, e fissarlo come obiettivo. Entro 5 anni l'obiettivo è che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, che dobbiamo essere vincenti, che vogliamo essere sempre in Europa. Siamo qui per contribuire a questo".