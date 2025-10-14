Inghilterra, Kane uragano e doppietta: "Qualificati al Mondiale in anticipo, senza gol presi"

Centodieci presenze e pallottoliere dei gol personali aggiornato a 76 per Harry Kane stasera nella doppietta rifilata alla Lettonia e che ha permesso all'Inghilterra di qualificarsi ufficialmente ai Mondiali 2026. Un inizio di stagione da urlo per il centravanti inglese che sta facendo faville anche al Bayern Monaco.

Il capitano dei Tre Leoni, intervistato da ITV nel post-vittoria per 5-0, ha commentato il traguardo raggiunto: "Qualificarsi con due partite d’anticipo è un grande traguardo, nessun gol subito e stiamo giocando un grande calcio. Poi vuoi competizione in ogni ruolo e posizione, e noi ce l’abbiamo. Ci sono ancora giocatori fantastici che non sono qui, e avremo bisogno anche di loro", ha ricordato Kane. Aggiungendo: "In vista di un torneo importante ci sarà un po’ di alternanza, abbiamo giocatori fantastici che non sono ancora del tutto in forma o sono infortunati, ma è così, dobbiamo continuare a spingerci l’un l’altro".

Ha spiegato poi di essere nel miglior momento di sempre della sua carriera: "Direi di sì, i numeri lo dimostrano, ma è anche il modo in cui mi sento in campo, il modo in cui vedo i passaggi, i movimenti, fisicamente sto bene. È un buon momento per me, e spero che continui il più a lungo possibile".