Inghilterra ai Mondiali, Tuchel in estasi: "C'è un clima da club". E riempie di elogi Kane

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:34Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'Inghilterra si è qualificata direttamente ai Mondiali 2026, dopo aver schiacciato la Lettonia per 5-0. Il CT dei Tre Leoni, Thomas Tuchel, ha parlato nel post-partita a ITV Sport per commentare il traguardo tagliato con due giornate d'anticipo: "Fantastico. C'è un’atmosfera bellissima nello spogliatoio. È una sensazione molto diversa, perché è il nostro sogno andare in America e ora ci siamo riusciti con un'altra grande prestazione e un ottimo risultato. Siamo molto felici".

In generale sulla qualità espressa dall'Inghilterra, che non ha mai incassato un gol in 6 partite. Segnando 18 gol totali: "Siamo dominanti nelle partite, abbiamo fame. Recuperiamo tanti palloni nella metà campo avversaria, è positivo e siamo sulla strada giusta. C’è un clima da club, perché giochiamo in modo molto aggressivo con un pressing alto", ha raccontato Tuchel.

Aggiungendo: "È un gioco molto fisico. Tutti devono credere in questa idea, altrimenti non si può pressare così in alto. I ragazzi si allenano a un livello altissimo e il gruppo è davvero un bel gruppo: è un piacere allenarli. Passo dopo passo ci stiamo arrivando". Quanto invece all'efficacia di Harry Kane in zona gol, ancora in rete (doppietta) stasera: "Se è il miglior centravanti che ho mai allenato? È in cima alla lista. È in forma smagliante, sia mentalmente che fisicamente, ed è pieno di fiducia".

