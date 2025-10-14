Il Senegal vola ai Mondiali, 3ª qualificazione consecutiva. RD Congo ai playoff
Senegal ai Mondiali, per la terza edizione consecutiva. I Leoni di Teranga strappano il pass per il Nord America grazie al netto successo contro la Mauritania, che permette di tenere a distanza la Repubblica Democratica del Congo. Questi ultimi hanno ancora la carta dei playoff da giocarsi e che regaleranno un pass per accedere agli spareggi interconfederali.
Il Senegal chiude il suo girone senza sconfitte e parteciperà per la quarta volta nella sua storia al massimo torneo iridato. Il miglior risultato ottenuto sono i quarti di finale nel 2002, edizione dove hanno esordito. Seguono l'eliminazione alla fase a gironi nel 2018 e gli ottavi di finale raggiunti nel 2022.
Senegal - Mauritania 4-0
45 + 1 e 48' Mané, 64' Ndiaye, 85' Diallo
Repubblica Democratica del Congo - Sudan 1-0
29' Bongonda
Sud Sudan - Togo 0-0
CLASSIFICA
Senegal 24
Repubblica Democratica del Congo 22
Sudan 13
Togo 8
Mauritania 7
Sud Sudan 5
