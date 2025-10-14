Kessie-gol, Costa d'Avorio ai Mondiali a 12 anni di distanza. Gabon ai playoff

La Costa d'Avorio torna ai Mondiali, 12 anni dopo. Gli Elefanti avevano fallito la qualificazione nelle ultime due edizioni, nonostante una rosa di buon livello. L'ultima partecipazione risale a Brasile 2014, con la squadra eliminata per la terza volta su altrettante partecipazioni nella fase a gironi.

Qualificazione ottenuta con un girone strepitoso, fatto di 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite e che è servito per finire avanti di un solo punto sul Gabon. Nella sfida di questa sera contro il Kenya è arrivato un 3-0 con Franck Kessie ad aprire le marcature, Diomande e Diallo a completare l'opera.

Il Gabon dovrà accontentarsi dei playoff, dove si è qualificato assieme a Repubblica Democratica del Congo, Camerun e Nigeria. Di queste quattro squadre solo una accederà agli spareggi inter-confederali.

Costa d'Avorio - Kenya 3-0

7' Kessie, 54' Diomande, 84' Diallo

Gabon - Burundi 2-0

86' Meyo Ngoua, 90' + 1 Lemina

Seychelles - Gambia 0-7

2' e 46' Sidibeh, 24, 67' e 75' Manneh, 47' e 52' Barrow

CLASSIFICA

Costa d'Avorio 26

Gabon 25

Gambia 13

Kenya 12

Burundi 10

Seychelles 0