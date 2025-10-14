Kessie-gol, Costa d'Avorio ai Mondiali a 12 anni di distanza. Gabon ai playoff
La Costa d'Avorio torna ai Mondiali, 12 anni dopo. Gli Elefanti avevano fallito la qualificazione nelle ultime due edizioni, nonostante una rosa di buon livello. L'ultima partecipazione risale a Brasile 2014, con la squadra eliminata per la terza volta su altrettante partecipazioni nella fase a gironi.
Qualificazione ottenuta con un girone strepitoso, fatto di 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite e che è servito per finire avanti di un solo punto sul Gabon. Nella sfida di questa sera contro il Kenya è arrivato un 3-0 con Franck Kessie ad aprire le marcature, Diomande e Diallo a completare l'opera.
Il Gabon dovrà accontentarsi dei playoff, dove si è qualificato assieme a Repubblica Democratica del Congo, Camerun e Nigeria. Di queste quattro squadre solo una accederà agli spareggi inter-confederali.
Costa d'Avorio - Kenya 3-0
7' Kessie, 54' Diomande, 84' Diallo
Gabon - Burundi 2-0
86' Meyo Ngoua, 90' + 1 Lemina
Seychelles - Gambia 0-7
2' e 46' Sidibeh, 24, 67' e 75' Manneh, 47' e 52' Barrow
CLASSIFICA
Costa d'Avorio 26
Gabon 25
Gambia 13
Kenya 12
Burundi 10
Seychelles 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.