Renard riporta l'Arabia Saudita ai Mondiali. Iraq beffato per il numero di gol segnati

Arabia Saudita ai Mondiali, per la terza edizione consecutiva. I Figli del Deserto strappano il pass per il Nord America grazie a un pareggio contro l'Iraq. Questi ultimi saranno chiamati a uno spareggio contro gli Emirati Arabi per determinare chi andrà a fare il playoff inter-zona.

Decisivo per il passaggio del turno il numero di gol fatti. Arabia Saudita e Iraq hanno terminato a pari punti e con la stessa differenza reti, ma il 3-2 saudita contro l'Indonesia ha pesato più dell'1-0 degli iracheni contro gli stessi avversari.

Per Hervé Renard sarà il secondo mondiale consecutivo. Il tecnico francese aveva chiuso la sua prima parentesi con i sauditi nel 2023, dopo un ottimo Mondiale in Qatar nel quale era riuscito persino a battere l'Argentina, poi campione del mondo. È stato richiamato dalla Federazione dell'ottobre del 2024 dopo l'addio di Roberto Mancini.

QUALIFICAZIONI ASIATICHE AI MONDIALI - QUARTA FASE - GRUPPO B



Arabia Saudita - Iraq 0-0



CLASSIFICA

Arabia Saudita 4

Iraq 4

Indonesia 0