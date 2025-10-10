Hutter saluta il Monaco: "Due volte in Champions, con me la squadra è tornata grande"

Dopo poco più di un anno e mezzo alla guida del Monaco, Adi Hutter è stato sollevato dall’incarico nella giornata di oggi. La decisione della dirigenza monegasca arriva al termine di una serie di risultati deludenti che hanno allontanato la squadra dalle prime posizioni della Ligue 1, ma l’allenatore austriaco ha scelto di lasciare senza polemiche, con toni di grande rispetto e gratitudine.

Intercettato da L’Equipe, Hutter ha voluto sottolineare i momenti positivi della sua esperienza nel Principato: “Ricorderò quasi esclusivamente cose positive e successi negli ultimi due anni, durante i quali abbiamo riportato il Monaco tra le prime tre in Francia e disputato due stagioni consecutive in Champions League dopo una lunga assenza”.

Un messaggio di classe, quello del tecnico, che ha voluto anche elogiare il gruppo e l’ambiente: “Lascio una squadra di qualità, ben funzionante e con grandi giocatori. Auguro alla dirigenza, ai giocatori e allo staff solo il meglio per il futuro”.