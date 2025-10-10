Quattro gol, l'espulsione e la vittoria al fotofinish: la partita folle di Aubameyang col Gabon

È stato un pomeriggio da montagne russe per Pierre-Emerick Aubameyang, protagonista assoluto ma anche protagonista di un episodio che potrebbe costare caro al Gabon. Nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Gambia, l’attaccante dell’Olympique Marsiglia ha firmato una prestazione straordinaria, realizzando quattro gol e diventando solo il sesto giocatore nella storia della CAF a riuscirci in una singola partita di qualificazione.

L’euforia, però, gli è costata cara. Dopo il quarto gol, Aubameyang ha esagerato nell’esultanza strappando la bandierina del calcio d’angolo, rimediando un primo giallo; poco dopo, al 85’, uno spintone a un avversario gli è valso il secondo cartellino e la conseguente espulsione. Una leggerezza che lo terrà fuori dalla sfida decisiva contro il Burundi, martedì, nella quale il Gabon si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali.

La squadra di Patrice Neveu è infatti seconda nel Gruppo F, a un punto dalla Costa d’Avorio. Servirà una vittoria e un passo falso degli “Elefanti” contro il Kenya per ottenere il primo posto. In caso contrario, il Gabon potrà ancora sperare nei playoff riservati alle migliori seconde. Nel frattempo sono già quattro le nazionali africane qualificate per il Mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico: Marocco, Tunisia, Egitto e Algeria. Aubameyang, invece, dovrà sperare che i suoi compagni completino l’opera senza di lui.