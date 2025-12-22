Liga Portugal, scontri salvezza: colpaccio Casa Pia. Stop Nacional, ma AFS ultimissimo
L'AFS si è rialzato. Dopo tre sconfitte di fila in Liga Portugal, ha ritrovato la vittoria ed eliminato il Guimaraes in Coppa di Portogallo, per poi reggere 2-2 contro il Nacional in 10 contro 11 dal minuto 73 per l'espulsione di Semedo.
Nello scontro salvezza ne esce meglio quest'ultimo, staccando a +3 la terzultima Arouca, reduce invece dal pari a reti bianche contro Santa Clara. Il Tondela ieri è caduto in casa contro Casa Pia (2-1) nello scontro da piani bassi, senza riuscire ad avvicinare il terzultimo posto. Colpaccio Os Gansos, a sole due lunghezze di ritardo dall'Estrela, per mettere fuori la testa dalla zona calda.
Liga Portugal, 15a giornata
Estoril - Braga 1-0
Gil Vicente - Rio Ave 2-2
Estrela - Moreirense 0-0
AFS - Nacional 2-2
Tondela - Casa Pia 1-2
Santa Clara - Arouca 0-0
Alverca - Porto
Benfica - Famalicao
Guimaraes - Sporting Lisbona
Classifica
1. Porto 40 punti*
2. Sporting Lisbona 35*
3. Benfica 32*
4. Gil Vicente 26
5. Braga 25
6. Famalicao 23*
7. Guimaraes 21*
8. Moreirense 21
9. Estoril 17
10. Rio Ave 17
11. Alverca 17*
12. Santa Clara 16
13. Nacional 16
14. Estrela 15
15. Casa Pia 13
16. Arouca 13
17. Tondela 9
18. AFS 4
*una gara in meno
