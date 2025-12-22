LaLiga, Athletic Club - Espanyol chiude la 17ª giornata: il programma completo
Manca una sola gara e poi la 17ª giornata de LaLiga potrà andare in archivio. Una giornata che ha visto il Barcellona consolidare il primo posto e che si chiuderà stasera alle 21.00 con Athletic Club - Espanyol, scontro diretto per l'Europa
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid 0-3
Villarreal - Barcellona 0-2
Elche - Vallecano 4-0
Betis Siviglia - Getafe 4-0
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 46 punti (18 partite giocate)
2. Real Madrid 42 (18)
3. Atletico Madrid 37 (18)
4. Villarreal 35 (16)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis Siviglia 28 (17)
7. Celta Vigo 23 (17)
8. Athletic Bilbao 23 (17)
9. Elche 22 (17)
10. Siviglia 20 (17)
11. Getafe 20 (17)
12. Osasuna 18 (17)
13. Vallecano 18 (17)
14. Maiorca 18 (17)
15. Alaves 18 (17)
16. Real Sociedad 17 (17)
17. Valencia 16 (17)
18. Girona 15 (17)
19. Oviedo 11 (17)
20. Levante 10 (16)
