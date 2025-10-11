Germania, primo gol in Nazionale per Raum: "Me lo sentivo che avrei segnato"

Dopo il successo contro Lussemburgo, il calciatore della Germania David Raum ha commentato anche il suo primo gol in Nazionale:

"Appena arrivato allo stadio oggi, ho avuto la sensazione che qualcosa potesse accadere. Ho detto al fisioterapista che avrei potuto segnare il mio primo gol oggi. Durante il calcio di punizione, ho detto a Florian Wirtz che mi sarebbe piaciuto molto segnare. È stata una soddisfazione ancora maggiore quando è andata bene. A volte lo senti e basta; oggi avevo buone sensazioni, anche dopo i calci di punizione in allenamento.

In ogni caso, era importante essere lì fin dall'inizio. Siamo stati lucidi. Questo è lo spirito, non importa chi sia l'avversario. Non abbiamo concesso quasi nulla; quello era il nostro obiettivo. Avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più in attacco, ma tutto sommato, siamo contenti di aver vinto oggi".