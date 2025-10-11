Germania, Nagelsmann non si accontenta: "Avremmo potuto segnare qualche gol in più"

Dopo il successo casalingo contro il Lussemburgo, il commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann ha commentato: "Non tutto è stato perfetto. Siamo stati determinati ma con il nostro dominio, avremmo potuto segnare qualche gol in più. La superiorità numerica non ci ha giovato perché il campo si è fatto più stretto. È stata una vittoria meritata e ne avevamo bisogno. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo riconquistato palla velocemente, così non abbiamo dovuto continuare a costruire dal basso.

Dal 70° minuto in poi, abbiamo tenuto palla troppo a lungo, ma poi abbiamo aumentato la frequenza dei passaggi e le cose sono migliorate di nuovo. Serge Gnabry è stato un modello oggi nelle sue mosse in contropiede, con il suo sprint di ritorno in difesa, che è necessario anche contro il Lussemburgo. Ha fatto un ottimo lavoro oggi. I giocatori del Bayern e del Dortmund formano due blocchi precisi.

Anche se questo non si può sempre applicare alla nazionale, è meglio quando i giocatori giocano molto insieme a livello di club. Ora c'è l'Irlanda del Nord, Nazionale difficile da affrontare perché gioca molti lanci lunghi che sono difficili da difendere. Questo ti mette sotto forte stress. Poi è difficile pressarli, ed è difficile anche davanti ai tifosi nordirlandesi".