Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid

Kylian Mbappé non ce la fa. Il fuoriclasse della Francia, dopo aver portato i suoi compagni alla vittoria (con tanto di gol) nel 3-0 inflitto all'Azerbaigian, ha avuto un infortunio alla caviglia destra e per questo è stato sostituito all’82º minuto: letale un colpo preso alla gamba destra. Le immagini che lo hanno catturato in preda al dolore avevano già anticipato le conseguenze, ma ora è confermato: KM10 sarà indisponibile per la sfida contro l’Islanda di lunedì.

Mbappe era arrivato a Clairefontaine già in condizioni precarie, spiega il quotidiano AS, per via di alcuni dolori patiti alla caviglia che si portava dietro dalla partita contro il Villarreal. E fino a giovedì, un giorno prima della gara contro l’Azerbaigian, si era allenato individualmente. Didier Deschamps, dopo la vittoria di ieri, ha confermato che "il dolore alla caviglia era piuttosto importante", in merito all’infortunio dell'attaccante del Real Madrid. "La caviglia era sensibile", ha aggiunto.

Dopo essersi sottoposto a vari accertamenti, lo staff medico della Nazionale francese insieme a Deschamps ha deciso di rispedire Mbappé a Madrid, dove proseguirà il recupero dall’infortunio alla caviglia destra, lo stesso subito contro il Villarreal poco prima della pausa internazionale di ottobre. Non verrà quindi rischiato per la sfida contro l’Islanda.