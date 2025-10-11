Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid

Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a MadridTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Kylian Mbappé non ce la fa. Il fuoriclasse della Francia, dopo aver portato i suoi compagni alla vittoria (con tanto di gol) nel 3-0 inflitto all'Azerbaigian, ha avuto un infortunio alla caviglia destra e per questo è stato sostituito all’82º minuto: letale un colpo preso alla gamba destra. Le immagini che lo hanno catturato in preda al dolore avevano già anticipato le conseguenze, ma ora è confermato: KM10 sarà indisponibile per la sfida contro l’Islanda di lunedì.

Mbappe era arrivato a Clairefontaine già in condizioni precarie, spiega il quotidiano AS, per via di alcuni dolori patiti alla caviglia che si portava dietro dalla partita contro il Villarreal. E fino a giovedì, un giorno prima della gara contro l’Azerbaigian, si era allenato individualmente. Didier Deschamps, dopo la vittoria di ieri, ha confermato che "il dolore alla caviglia era piuttosto importante", in merito all’infortunio dell'attaccante del Real Madrid. "La caviglia era sensibile", ha aggiunto.

Dopo essersi sottoposto a vari accertamenti, lo staff medico della Nazionale francese insieme a Deschamps ha deciso di rispedire Mbappé a Madrid, dove proseguirà il recupero dall’infortunio alla caviglia destra, lo stesso subito contro il Villarreal poco prima della pausa internazionale di ottobre. Non verrà quindi rischiato per la sfida contro l’Islanda.

Articoli correlati
Francia, Deschamps: "Mbappé ha preso una botta alla caviglia. Ha un fastidio e non... Francia, Deschamps: "Mbappé ha preso una botta alla caviglia. Ha un fastidio e non è l'ideale"
Anche Mbappé sta dalla parte di Yamal: "È un grande talento, lasciamolo crescere"... Anche Mbappé sta dalla parte di Yamal: "È un grande talento, lasciamolo crescere"
Mbappe acciaccato non rinuncia alla Francia: "Il Real Madrid ha capito la mia scelta"... Mbappe acciaccato non rinuncia alla Francia: "Il Real Madrid ha capito la mia scelta"
Altre notizie Calcio estero
Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid... Francia, niente da fare: infortunio alla caviglia per Mbappé, deve rientrare a Madrid
Lautaro assist, Nico Paz titolare. David opaco, Estupinan ko: risultati amichevoli... Lautaro assist, Nico Paz titolare. David opaco, Estupinan ko: risultati amichevoli sudamericane
Germania, Goretzka: "Migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime... Germania, Goretzka: "Migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime gare"
Germania, primo gol in Nazionale per Raum: "Me lo sentivo che avrei segnato" Germania, primo gol in Nazionale per Raum: "Me lo sentivo che avrei segnato"
Germania, Nagelsmann non si accontenta: "Avremmo potuto segnare qualche gol in più"... Germania, Nagelsmann non si accontenta: "Avremmo potuto segnare qualche gol in più"
Francia, Ekitike: "Con la qualità che abbiamo, avremmo potuto fare meglio e segnare... Francia, Ekitike: "Con la qualità che abbiamo, avremmo potuto fare meglio e segnare più gol"
Francia, Deschamps: "Mbappé ha preso una botta alla caviglia. Ha un fastidio e non... Francia, Deschamps: "Mbappé ha preso una botta alla caviglia. Ha un fastidio e non è l'ideale"
Finalmente è tornato Ansu Fati. La nuova vita nel Principato dell'eterno erede di... Finalmente è tornato Ansu Fati. La nuova vita nel Principato dell'eterno erede di Messi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto
4 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
5 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina
Immagine top news n.1 Estonia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui e non solo, sarà 4-4-2 offensivo
Immagine top news n.2 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Immagine top news n.3 Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu
Immagine top news n.4 Trezeguet, Vieira, Capello, Bebeto e Nela: gli interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.5 Henn risponde a Gattuso, Estonia-Italia è tutt'altro che scritta: voci e probabili formazioni
Immagine top news n.6 Viaggio nel monte ingaggi della Serie A 2025/2026. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Mancini alla nuova titolarità con Gattuso: Spinazzola torna protagonista con l'Italia
Immagine news Serie A n.2 A Tolentino l'incontro "Il mercato e lo scouting internazionale": ospiti Cherubini e Angeloni
Immagine news Serie A n.3 Loftus Cheek ritrova l'Inghilterra dopo 7 anni: "Successo di tutto, a partire dall'infortunio"
Immagine news Serie A n.4 Il paradosso di Riccardo Orsolini: capocannoniere in A, in panchina con l'Italia
Immagine news Serie A n.5 Milan, Ricci cerca il rilancio e Fofana la continuità: l'obiettivo è riprendersi Italia e Francia
Immagine news Serie A n.6 Con l'Estonia servono i gol, Gattuso punta sull'usato sicuro. E Retegui può aiutare Kean
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Candellone: "Obiettivo salvezza, daremo il massimo per vincere il derby"
Immagine news Serie B n.2 Bari, le medie voto alla sosta di ottobre: mercato estivo croce e delizia
Immagine news Serie B n.3 Venerdì c'è Entella-Samp, Tiritiello: "Partita molto sentita. Dobbiamo portare a casa punti"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, le medie voto alla sosta di ottobre: vola Palmiero. Insigne da rivedere
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.6 Tiritiello racconta il gol a Buffon ai tempi del Cosenza: "Impossibile da dimenticare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.2 A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone
Immagine news Serie C n.4 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Gaetano Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 2ª: in campo Lazio, Juve e il big match Fiorentina-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.4 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.5 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?