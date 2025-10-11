Germania, Goretzka: "Migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime gare"
Successo casalingo per la Germania. La Nazionale di Julian Nagelsmann ha superato 4-0 il Lussemburgo nel match di qualificazione ai prossimi mondiali. Al termine della sfida, il centrocampista tedesco Leon Goretzka ha commentato:
"Il mister è stato soddisfatto del nostro approccio. Abbiamo migliorato gli aspetti che ci erano mancati durante le ultime gare. Abbiamo contrattaccato attivamente e recuperato palla molto rapidamente".
