Francia, Thauvin 6 anni dopo con gol in rovesciata in un minuto: "L'ho sempre sognato"

Quando sembra tutto scritto e il destino gioca in tuo favore. Florian Thauvin in questa settimana ha vissuto una favola ad occhi aperti, dal ritorno in Nazionale francese, a distanza di 6 anni, e l'incredulità di entrare in campo contro l'Azerbaigian al minuto 83 ieri e trovare il gol praticamente un minuto dopo (su assist dell'ex Milan Theo Hernandez) per arrotondare la vittoria per 3-0 dei Bleus.

Al termine della partita, quando l'ex attaccante dell'Udinese (ora al Lens) ha risposto alle domande dei giornalisti era visibilmente emozionato: "Negli ultimi anni ho sognato questo momento, mi ero sempre detto che, se avessi avuto di nuovo la possibilità di indossare questa maglia, avrei dato tutto per godermela, per essere decisivo e segnare", le parole riportate da RMC Sport. E che gol ha segnato Florian, in rovesciata, davanti a tutta la sua famiglia.

Se il cammino verso il Mondiale è ancora lungo, Thauvin avrà senz’altro l’occasione di lasciare ancora il segno già lunedì, contro l’Islanda. Specialmente perché a Reykjavik, nel corso del cammino verso le qualificazioni ai Mondiali 2026, non ci sarà Kylian Mbappe e avrà più spazio. Il fuoriclasse francese ha patito un peggioramento delle sue condizioni, riscontrando eccessivo dolore alla caviglia destra, perciò ha fatto ritorno a Madrid. Previste per KM10 ulteriori accertamenti per delineare il programma di recupero dallo staff medico del Real e da Xabi Alonso.