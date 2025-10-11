Lautaro assist, Nico Paz titolare. David opaco, Estupinan ko: risultati amichevoli sudamericane

L'Argentina senza Messi ha vinto, ma di misura. Nell'amichevole di questa notte contro il Venezuela, è stato Giovani Lo Celso a segnare nel primo tempo e decidere il match, con assist ricamato da Lautaro Martinez - capitano dell'Inter che ha giocato tutti i 90 minuti -. Nell'undici titolare, tra l'altro, è sceso in campo un altro volto noto della Serie A come Nico Paz, numero 10 del Como e sulla bocca di tutti circa il suo futuro.

Niente da fare per il Perù, che passa per primo in vantaggio sul Cile con Inga, ma nel secondo tempo è scattata l'operazione rimonta riuscita a La Roja nel segno di Brereton e Maxi Gutierrez. Cade il Canada nel duello con l'Australia (1-0), nessun gol e prestazione opaca per Jonathan David della Juventus, l'ex Inter Buchanan a scorrere avanti e indietro sulla fascia destra per 77 minuti. Per tutta la durata di gioco il centrale del Parma Circati ha mantenuto la porta inviolata della nazionale australiana.

Gli Stati Uniti hanno ripreso l'Ecuador al 71': Valencia apre, Balogun porta il risultato in parità. Per la Nazionale a stelle e strisce in campo per un'ora circa lo juventino McKennie e l'ex Juve Timothy Weah (ora al Marsiglia), Estupinan invece lascia campo ed Ecuador per un infortunio alla caviglia. La gara di Yeboah del Venezia dura solo un tempo.

Le amichevoli giocate di notte

Cile - Perù 2-1: César Inga 40' (P), Brereton Díaz 63' (C), Maximiliano Gutiérrez 90' +4 (C)

Canada - Australia 0-1: Irankunda 71' (A)

Argentina - Venezuela 1-0: Lo Celso 31' (A)

USA - Ecuador 1-1: Valencia 24' (E), Balogun 71' (U)